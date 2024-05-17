Россиянам раскрыли секрет здоровых суставов в старости

Езда на двухколёсном велосипеде помогает сохранить здоровье суставов к старости, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова со ссылкой на исследование.

"По сравнению с теми, кто практически не ездил на велосипеде, у любителей велотранспорта на 17% реже возникали частые боли в коленях; на 9% реже — остеоартрит; на 21% реже — симптоматический рентгенологический остеоартрит", — написала Павлова в своём телеграм-канале.

Однако, по словам медика, изматывать себя тренировками не стоит, иначе можно получить обратный эффект и "убить" свои колени. Она отметила, что нужно отдать предпочтение лёгким велопрогулкам, которые со временем укрепят суставы и предотвратят болезни ног в преклонном возрасте.

При этом, как пишет РИА "Федерал Пресс", в случае, если колени уже болят, не нужно запрыгивать на велосипед — лучше от этого не станет. При неприятных ощущениях в суставах важно обращаться к врачу, а на не терпеть боль, заключила специалист.