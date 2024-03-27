Доктор Мясников предупредил о напитке, который опасен разрушением костей

Употребление сладких газированных напитков грозит остеопорозом. Об этом заявил заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

По его словам, из-за большого количества сахара, в том числе фруктозы, у детей падает скорость набора костной массы.

"Дети, которые мало двигаются, но едят много сладкого и пьют сладкие газированные напитки, не набирают костную массу, поэтому у них через сорок лет происходит её снижение. Впрямую не разрушают [кости], но к развитию остеопороза в постменопаузальном возрасте, конечно, приводят", — отметил врач.

Специалист добавил, что костная масса теряется и из-за фосфорной кислоты, которая также есть в газировках. Кроме того, употребление таких напитков повышает риск облысения у мужчин из-за увеличения уровня сахара в крови.