Россиянам рассказали, как часто можно есть бургеры без фатального ущерба здоровью

Ни для кого не секрет, что острая еда, фастфуд и колбасы вредят не только желудку, но и всему организму, поэтому продукты, относящиеся к этой категории, лучше есть как можно реже. Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова рекомендует не поддаваться этому соблазну чаще одного раза в месяц.

"Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло", — советует терапевт в интервью "Газете.ru".

Картофель фри, бургеры, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира, а соусы, которые их дополняют, побуждают съедать больше, чем требуется для насыщения. Блюда, имеющие в своём составе избыток специй, уксуса и пряностей, раздражают слизистую желудка и кишечника, усиливают выделение пищеварительных соков, что приводит к повышенной нагрузке на ЖКТ, вызывает изжогу, боли и тошноту, объяснила врач.

По словам Хакимовой, газировки раздражают слизистые и грозят метеоризмом, а огромное количество сахара и калорий вредит поджелудочной железе. От пакетированных соков тоже лучше отказаться. В них больше вреда, чем пользы, из-за дефицита клетчатки и избытка сахара, эти напитки можно заменить на морс или компот, а ещё лучше съесть фрукт.

Эксперт добавила, что избыток красного мяса в рационе признан фактором риска рака толстой и прямой кишки, употреблять его в пищу стоит не чаще двух раз в неделю. Стоит избегать и переработанного мяса, например колбас, особенно если у вас гастрит, панкреатит или ожирение печени. Чем реже вы будете употреблять все вышеперечисленные вредные продукты, тем лучше будет для организма и меньше риска возникновения проблем с органами пищеварения, резюмировала тепапевт.