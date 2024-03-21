Доктор Мясников назвал причины гниения пищи в кишечнике и объяснил, как этого избежать

Дефицит клетчатки и отсутствие физической активности могут привести к гниению пищи, дивертикулиту и разрыву кишечника. Об этом рассказал заслуженный врач РФ и известный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

Медик пояснил, что дивертикулёз — это выпячивание стенки кишечника, которое в 80 лет наблюдается практически у каждого человека. Риск возникновения этого заболевания повышают курение, дефицит клетчатки и связанные с ним запоры. При последней проблеме повышается внутрибрюшное давление, которое ведёт к выпячиванию кишки, уточнил эксперт.

"Дивертикулёзу сопутствует отсутствие перистальтики. Когда человек двигается, всё работает, когда не двигается — всё загнивает, длительные запоры, и всё это приводит к нарушению", — подчеркнул Мясников.

По его словам, сами по себе дивертикулы не несут опасности, однако иногда они могут воспаляться и свидетельствовать о наличии дивертикулита. Кроме того, возникает риск кишечных кровотечений. Медик дополнил, что при образовании сквозного отверстия в кишечнике даже при своевременной операции риск летального исхода составляет 20%.