Врач перечислил продукты для борьбы с запорами
Врач Ворошилова рекомендует кисломолочку, фрукты и злаки для борьбы с запорами
Запоры кишечника достаточно знакомая история для многих, однако не все знают, как её решить. Одной из основных причин этого недуга является неправильное питание, а именно отсутствие должного количества овощей, фруктов и несоблюдение водного баланса в организме. Об этом рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Ксения Ворошилова.
По её словам, в организм не должно поступать слишком много жиров — не больше одного грамма на один килограмм веса. Лучше всего, если они будут поступать в организм в виде слабого бульона, нежирного мяса, рыбы жирных сортов, сливочного, топлёного и растительного масла. При запоре помогают продукты с сахаристыми веществами или блюда, в которых содержится поваренная соль. Ворошилова также рекомендует добавить в рацион кисломолочные продукты, кислые фрукты, сухофрукты, фруктовые и овощные соки, так как они богаты полезными органическими кислотами.
"Вместе с этим необходимо следить за тем, чтобы в организм поступало достаточно пищевых волокон. Для этого следует съедать не менее 400 г овощей, фруктов, злаков в день", — высказалась врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники".
Помимо того, она предупредила, что запор может быть симптомом ряда серьёзных заболеваний, поэтому самолечением заниматься не стоит.
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