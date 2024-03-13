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13 марта, 11:00

Врач перечислил продукты для борьбы с запорами

Врач Ворошилова рекомендует кисломолочку, фрукты и злаки для борьбы с запорами

Запоры кишечника достаточно знакомая история для многих, однако не все знают, как её решить. Одной из основных причин этого недуга является неправильное питание, а именно отсутствие должного количества овощей, фруктов и несоблюдение водного баланса в организме. Об этом рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Ксения Ворошилова.

По её словам, в организм не должно поступать слишком много жиров — не больше одного грамма на один килограмм веса. Лучше всего, если они будут поступать в организм в виде слабого бульона, нежирного мяса, рыбы жирных сортов, сливочного, топлёного и растительного масла. При запоре помогают продукты с сахаристыми веществами или блюда, в которых содержится поваренная соль. Ворошилова также рекомендует добавить в рацион кисломолочные продукты, кислые фрукты, сухофрукты, фруктовые и овощные соки, так как они богаты полезными органическими кислотами.

"Вместе с этим необходимо следить за тем, чтобы в организм поступало достаточно пищевых волокон. Для этого следует съедать не менее 400 г овощей, фруктов, злаков в день", — высказалась врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники".

Помимо того, она предупредила, что запор может быть симптомом ряда серьёзных заболеваний, поэтому самолечением заниматься не стоит.

Доктор Мясников: Избежать запоров поможет принцип "каков стол, таков и стул"
Доктор Мясников: Избежать запоров поможет принцип "каков стол, таков и стул"

Ранее Life.ru писал об алкогольном напитке, который пагубно сказывается на кишечнике. По мнению специалиста, этот "убийца с салютом" сильно бьёт по печени, ухудшает зрение, вызывает приступы мигрени, а также провоцирует приступы неконтролируемого поведения.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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