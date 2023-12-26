Доктор Мясников: Избежать запоров поможет принцип "каков стол, таков и стул"

Около четверти россиян (25%) периодически страдают от запоров, а в возрастной группе старше 60 лет эта цифра возрастает уже до 50%. Такой статистикой поделился известный врач и телеведущий Александр Мясников, передаёт kp.ru. По словам специалиста, если пациента ничего не беспокоит, но опорожнение кишечника у него происходит реже трёх раз в неделю — это уже свидетельствует о таком деликатном диагнозе как запор.

Чтобы наладить работу кишечника, Мясников рекомендует придерживаться простой истины, которую он усвоил ещё от своего отца: каков стол, таков и стул.

"Поменьше высококалорийной пищи, пищи со сложной кулинарной обработкой, поменьше соли и жира, они мешают формированию пищевого комка, который влияет на перистальтику кишечника, задерживают жидкость, а отсутствие клетчатки парализует путь выхода переработанных продуктов из организма", — говорит врач.

Ещё один совет — это никакого стресса, особенно если направляетесь в туалет. Никто не должен торопить вас и кричать под дверью. Возьмите с собой толстую книжку и спокойно дайте кишечнику время "подумать". Кроме того, Мясников рекомендует быть внимательными к себе, не упустить "тот самый" момент, обычно он наступает где-то через 30 минут после приёма пищи. Если этот рефлекторный позыв подавить, предупреждает врач, потом сходить в туалет будет сложнее.