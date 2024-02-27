Содержимое кишечника гниёт: Популярный алкогольный напиток оказался "убийцей" печени

Шампанское является популярным напитком, однако слабоалкогольным его назвать нельзя. К тому же содержащийся в нём углекислый газ негативно влияет на организм человека. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Шампанское — "убийца с салютом". Это не такой уж слабоалкогольный напиток — около 12 градусов. При этом в нём содержатся пузырьки углекислого газа, помогающие алкоголю быстрее всасываться в кровь, из-за чего человек пьянеет быстрее, чем от других спиртных напитков. Пузырьки пагубно влияют на стенки и слизистую желудка, повышают кислотность среды, что чревато язвой", — заявил медик в беседе с NEWS.ru.

Помимо того, шампанское сильно бьёт по печени, ухудшает зрение, вызывает приступы мигрени, а также провоцирует приступы неконтролируемого поведения. Более того, из-за напитка содержимое кишечника гниёт. В заключение медик напомнил, что шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам, как и любое спиртное.