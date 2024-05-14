400 калорий за час: Россиянам объяснили, почему на работу лучше ездить на велосипеде

В Санкт-Петербурге прошла традиционная акция "На работу на велосипеде", которая набирает популярность среди горожан. Также многие жители Северной столицы сменили автомобили и общественный транспорт на электрические самокаты, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге состоялась акция "На работу на велосипеде". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Полезно это в первую очередь для вас [людей], потому что это хоть какая-то физическая нагрузка, полезно для здоровья. А во-вторых, это полезно для города, потому что вы разгружаете транспортные потоки. Вы едете не на общественном транспорте, вы не занимаете место на личном автомобиле", — пояснил ведущий системный администратор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Лев Задумкин.

Всего в городе сформировали 44 велосипедных маршрута общей протяжённостью свыше 150 километров. Увидеть их можно на интерактивной карте, они обозначены зелёным цветом, а голубым помечены выделенные полосы для движения общественного транспорта, по которым разрешено движение велосипедистов. Также на карте можно найти места для парковок велосипедов.

"Людей, которые пользуются велосипедом в Санкт-Петербурге, становится всё больше. Это тоже положительно сказывается и на развитии велоинфраструктуры. Основная задача при создании велоинфраструктуры — это безопасность для всех участников дорожного движения. Поэтому самым безопасным являются отдельно созданные велодорожки", — указал зампредседателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Езда на велосипеде на работу принесёт огромную пользу для здоровья. При часовой поездке в одну сторону можно потратить 400 калорий, в обе — уже 800. Плюс 350 калорий, которые можно израсходовать в течение дня. В сумме получается 1150. Отличной добавкой к этому будет сбалансированное питание, которое вкупе с ездой на велосипеде поможет скинуть лишние килограммы.