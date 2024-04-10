"Есть правила": Врач посоветовал самокатчикам пользоваться экипировкой

Случаи травматизма на дорогах, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, можно решить, совершенствуя правила использования подобных устройств и регулирования их соблюдения гражданами. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал кандидат медицинских наук, травматолог и ортопед Артур Саакян.

"Есть основные правила езды на таких устройствах. Мы все часто видим, как двое сразу встают на самокат. Это категорически запрещено. Основное количество травм бывает именно при несоблюдении правил езды на самокатах", — сообщил Саакян.

К сожалению, подчеркнул он, нет универсальных методик по избеганию серьёзных последствий падения с самокатов. В таких случаях итог один: ушибы, ссадины, переломы. Гарантированный способ обезопасить себя — использовать экипировку, соблюдать невысокую скорость, держать дистанцию и суметь вовремя нажать на тормоз.