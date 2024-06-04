Глава МВД Колокольцев провёл заседание по противодействию IT-преступности

Сегодня под председательством министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева прошло заседание коллегии МВД России, посвящённое вопросам противодействия IT-преступлениям. Об этом сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

Колокольцев назвал данную тему крайне важной и напомнил, что, учитывая степень угрозы, соответствующая задача включена в национальные цели развития Российской Федерации, которые месяц назад определены Указом Президента.

"С 2020 года количество посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть. Доля дистанционных деяний в общем массиве сейчас приближается к 40%. В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвёртый — пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста. Существенным является размер причинённого ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", — сказал Колокольцев.

Он подчеркнул, что за сухими цифрами стоят личные трагедии людей, лишившихся многолетних накоплений и попавших в долговую кабалу.

Глава МВД России рассказал, что меняется структура IT-преступлений, постоянно появляются новые способы совершения таких посягательств. В криминальные схемы обналичивания дистанционно похищаемых денежных средств через счета третьих лиц вовлечено большое количество людей, включая молодёжь. Несмотря на снижение доли коммуникаций посредством "подменной" телефонии, полностью такие факты не исключены. Кроме того, с целью обмана преступники используют так называемые сим-боксы, возможности виртуальных автоматических телефонных станций, фиктивные биржевые площадки, "криптообменники", "теневые" маркетплейсы.

"В прошлом и текущем годах фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. Если в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала одного процента, то сейчас это каждое восьмое IT-деяние", — констатировал глава ведомства.

Владимир Колокольцев сообщил, что Министерство внутренних дел и все заинтересованные ведомства принимают необходимые меры для противодействия этим вызовам, ведётся работа по совершенствованию законодательства. При участии МВД России урегулирован ряд важных вопросов, включая пресечение использования подмены телефонных номеров, приостановление сомнительных денежных операций, выработаны дополнительные механизмы защиты финансовых активов граждан, возмещения причинённого ущерба. Серьёзное внимание уделяется повышению цифровой грамотности населения.

В территориальных органах МВД России созданы специализированные подразделения, штатная численность которых с 2020 года увеличилась в пять раз. Совершенствуются алгоритмы подготовки сотрудников, оптимизированы методы расследования с учётом меняющихся способов дистанционных преступлений. Координация деятельности в указанной сфере возложена на профильное управление, которое образовано в центральном аппарате ведомства.

Участники заседания детально обсудили актуальные аспекты сотрудничества с другими федеральными органами исполнительной власти, регуляторами, операторами сотовой связи, кредитными организациями, интернет-провайдерами, определили дополнительные меры по противодействию IT-преступности.