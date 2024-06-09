Школьники будут в восторге: Рособрнадзор анонсировал новый порядок проведения контрольных
Рособрнадзор: С 1 сентября контрольные будут занимать менее 10% учебного времени
Объём контрольных работ в российских школах будет сокращён — с первого сентября они должны занимать не больше 10% учебного времени, иное будет считаться нарушением регламента. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что ограничение не будет распространяться на всероссийские проверочные работы (ВПР).
"С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А всё остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить", — сказал он в интервью ТАСС на ПМЭФ.
Собеседник агентства добавил, что все контрольные, которые руководство школ будет организовывать не в русле ВПР, потребуется согласовывать с Рособрнадзором. При этом сейчас, по сведениям ведомства, контрольные тесты в образовательных учреждениях могут занимать от 35 до 40% учебного времени, что вызывает немалое раздражение как у самих школьников, так и у их родителей с учителями, на которых ложится половина нагрузки.
Напомним, что распоряжение об усовершенствовании школьных учебных программ президента России Владимира Путина отражено в списке поручений по выполнению Послания Федеральному собранию, где российский лидер отметил необходимость снизить объёмы контрольных работ и домашних заданий. В перечне указано, что одной из задач кабмина является создание для учеников российских школ "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки".
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