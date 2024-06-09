Школьники будут в восторге: Рособрнадзор анонсировал новый порядок проведения контрольных

Объём контрольных работ в российских школах будет сокращён — с первого сентября они должны занимать не больше 10% учебного времени, иное будет считаться нарушением регламента. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что ограничение не будет распространяться на всероссийские проверочные работы (ВПР).

"С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А всё остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить", — сказал он в интервью ТАСС на ПМЭФ.

Собеседник агентства добавил, что все контрольные, которые руководство школ будет организовывать не в русле ВПР, потребуется согласовывать с Рособрнадзором. При этом сейчас, по сведениям ведомства, контрольные тесты в образовательных учреждениях могут занимать от 35 до 40% учебного времени, что вызывает немалое раздражение как у самих школьников, так и у их родителей с учителями, на которых ложится половина нагрузки.