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9 июня, 06:13

Удалённые за шпаргалки на ЕГЭ выпускники не смогут пересдать его в этом году

Рособрнадзор: Удалённые за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году

Удалённые за использование шпаргалок на ЕГЭ выпускники не смогут пересдать его в этом году. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришёл списывать, если ты пришёл обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год", — сказал Музаев в беседе с ТАСС.

Школьникам подготовиться: Какой формат ЕГЭ в 2024 году
Школьникам подготовиться: Какой формат ЕГЭ в 2024 году

Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу 1 января 2025 года. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ, но только после всех экзаменов. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Оксана Попова
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