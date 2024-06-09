Удалённые за шпаргалки на ЕГЭ выпускники не смогут пересдать его в этом году

Удалённые за использование шпаргалок на ЕГЭ выпускники не смогут пересдать его в этом году. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришёл списывать, если ты пришёл обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год", — сказал Музаев в беседе с ТАСС.