"Обсудим формат": В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Музаев: Рособрнадзор обсудит отказ от ЕГЭ после завершения всех экзаменов
Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ после завершения всех экзаменов. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.
"Думаю, возможно проведение экспертного обсуждения уже после периода сдачи ЕГЭ. Соберём всех заинтересованных лиц и обсудим формат справедливой и прозрачной итоговой оценки знаний школьников", — приводит РИА "Новости" его слова.
Сейчас же, отметил Музаев, у выпускников сложный и ответственный период. По его словам, необходимо дать ребятам спокойно окончить школу и без переживаний подать документы в понравившийся вуз.
Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2025 года. Как пояснили авторы законопроекта, решение упразднить ЕГЭ связано с публичными скандалами вокруг него и откровенными трагедиями.
TACC / Александр Щербак