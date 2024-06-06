"Обсудим формат": В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ

Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ после завершения всех экзаменов. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

"Думаю, возможно проведение экспертного обсуждения уже после периода сдачи ЕГЭ. Соберём всех заинтересованных лиц и обсудим формат справедливой и прозрачной итоговой оценки знаний школьников", — приводит РИА "Новости" его слова.

Сейчас же, отметил Музаев, у выпускников сложный и ответственный период. По его словам, необходимо дать ребятам спокойно окончить школу и без переживаний подать документы в понравившийся вуз.