Кравцов: Результаты пересдач ЕГЭ будут известны в течение недели
Результаты пересдач ЕГЭ, запланированных на 4 и 5 июля в соответствии с новым порядком, будут обработаны в течение недели. Эту информацию подтвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается пересдачи ЕГЭ, это ваше предложение, озвученное в Послании [Федеральному собранию], очень позитивно воспринято. Мы этот вопрос оперативно проработали, и такие даты — 4 и 5 июля — уже в расписание внесены, ребята могут воспользоваться этим правом, и мы обработаем результаты максимально быстро, в течение недели постараемся", — сказал министр.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Выпускники уже в этом году получили возможность вновь сдавать экзамен. Итоговым станет второй результат, потому что выбрать лучшую оценку после двух попыток будет нельзя.
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