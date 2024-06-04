Кравцов: Результаты пересдач ЕГЭ будут известны в течение недели

Результаты пересдач ЕГЭ, запланированных на 4 и 5 июля в соответствии с новым порядком, будут обработаны в течение недели. Эту информацию подтвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается пересдачи ЕГЭ, это ваше предложение, озвученное в Послании [Федеральному собранию], очень позитивно воспринято. Мы этот вопрос оперативно проработали, и такие даты — 4 и 5 июля — уже в расписание внесены, ребята могут воспользоваться этим правом, и мы обработаем результаты максимально быстро, в течение недели постараемся", — сказал министр.