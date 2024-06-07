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7 июня, 11:56

Львова-Белова: Тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения

Мария Львова-Белова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Сергей Коньков

Мария Львова-Белова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Сергей Коньков

Тема отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует широкого общественного обсуждения, считает уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Соответствующее заявление она сделала, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Собеседница РИА "Новости" обратила внимание на то, что в эти дни выпускники ещё сдают экзамены и переживают как за результаты, так и за сам процесс. В связи с этим детский омбудсмен призвала "не нагнетать" эту тему, отметив, что не поддерживает связанную с ней "истерию".

"Мы сейчас каких-то кардинальных решений, изменений не добьёмся, не достигнем, потому что это одномоментно не произойдёт. Но этот период — всего лишь месяц, когда мы должны создать максимально комфортные условия для сдачи ЕГЭ", — отметила она.

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Однако уже по завершении экзаменов Львова-Белова проведёт встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, чтобы разобрать результаты их проведения, нарушения и, вполне возможно, "найти какие-то форматы более мягкой сдачи".

Говоря о решении президента Владимира Путина разрешить выпускникам повторно сдавать один экзамен, Львова-Белова отметила, что это помогает им, снижая тревожность. Причём в самом ЕГЭ, считает омбудсмен, есть и позитивные моменты, которые необходимо сохранить, "снизив градус напряжения, накала, сумасшествия при подготовке".

"Это требует широкого общественного обсуждения, чтобы мы смогли учесть интересы всех", — добавила она.

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Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию Владимир Путин распорядился дать выпускникам российских школ возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Как позднее сообщили в Рособрнадзоре, такая возможность появится у детей уже летом 2024 года.

Матвей Константинов
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