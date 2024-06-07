В Госдуме придумали способ защитить школьников от раздевания перед ЕГЭ

Участившиеся скандалы с участием школьников перед сдачей Единого государственного экзамена требуют составления чётких пошаговых рекомендаций с правилами приёма ЕГЭ. Инициатива должна быть реализована на федеральном уровне, призвала первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Парламентарий напомнила, что в некоторых школах экзаменуемых заставляли раздеваться до нижнего белья с целью исключить пронос в кабинет мобильных устройств. Также известны случаи недопуска к ЕГЭ ребят, которые по своей воле сдавали смартфоны после прохода через металлоискатели.