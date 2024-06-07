В Госдуме придумали способ защитить школьников от раздевания перед ЕГЭ
Депутат ГД Лантратова призвала к созданию федеральных правил приёма ЕГЭ в школах
Участившиеся скандалы с участием школьников перед сдачей Единого государственного экзамена требуют составления чётких пошаговых рекомендаций с правилами приёма ЕГЭ. Инициатива должна быть реализована на федеральном уровне, призвала первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Парламентарий напомнила, что в некоторых школах экзаменуемых заставляли раздеваться до нижнего белья с целью исключить пронос в кабинет мобильных устройств. Также известны случаи недопуска к ЕГЭ ребят, которые по своей воле сдавали смартфоны после прохода через металлоискатели.
"Нужны пошаговые рекомендации, как должен проходить досмотр детей, что до них нельзя дотрагиваться, их раздевать. Нужно настраивать металлодетекторы так, чтобы они не срабатывали на заколки, брекеты и застёжки", — заявила депутат в беседе с 360.ru, добавив, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании ГД 10 июня.
Напомним, что наибольший общественный резонанс вызвал случай из воронежской школы, где учениц заставили раздеться до трусов перед экзаменом. Волна недовольства даже вынудила директора учебного заведения покинуть занимаемый пост. Позже такой же скандал прогремел и в Чувашии, где несовершеннолетних вновь оголили до белья.
Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок