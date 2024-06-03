В Чувашии прогремел новый скандал с раздеванием учеников для допуска к ЕГЭ
В Чувашской Республике произошёл новый скандал с раздеванием школьников для их допуска на ЕГЭ. По словам родителей, перед экзаменом по русскому языку будущих выпускников вынудили снять всё, кроме нижнего белья, пишет SHOT.
Родители детей, обучающихся в школе в Яльчиках, рассказали телеграм-каналу, что 28 мая учащихся заставили поднимать рубашки и раздеваться до белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ, как ранее это было в Воронеже. Кроме того, одиннадцатиклассников ограничивали во времени пребывания в туалете — на дела в уборной было отведено не более 30 секунд.
Один из разъярённых родителей написал заявление в прокуратуру. Там запрос приняли и приступили к совместной с региональным Министерством образования проверке ситуации.
Напомним, что о таком же инциденте в 62-й школе в Воронеже стало известно 29 мая после жалоб учениц на то, что их заставили снимать нижнее бельё, чтобы получить допуск к ЕГЭ, из-за реакции металлодетектора на косточки в лифчиках. На это отреагировали областные чиновники, заявив, что школьниц никто не трогал, а осмотр был проведён в рамках регламента. Это подтвердил и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, но сотрудники Следственного комитета всё равно проверили ситуацию, а доклад о проделанной работе они представят лично главе СК Александру Бастрыкину. При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил, что досмотры в местах проведения ЕГЭ нужны для того, чтобы обеспечивать безопасность детей. А сегодня стало известно, что директор школы после скандала подала на увольнение.
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