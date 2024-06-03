В Чувашии прогремел новый скандал с раздеванием учеников для допуска к ЕГЭ

В Чувашской Республике произошёл новый скандал с раздеванием школьников для их допуска на ЕГЭ. По словам родителей, перед экзаменом по русскому языку будущих выпускников вынудили снять всё, кроме нижнего белья, пишет SHOT.

Родители детей, обучающихся в школе в Яльчиках, рассказали телеграм-каналу, что 28 мая учащихся заставили поднимать рубашки и раздеваться до белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ, как ранее это было в Воронеже. Кроме того, одиннадцатиклассников ограничивали во времени пребывания в туалете — на дела в уборной было отведено не более 30 секунд.