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Регион
3 июня, 12:52

В Чувашии прогремел новый скандал с раздеванием учеников для допуска к ЕГЭ

В Чувашской Республике произошёл новый скандал с раздеванием школьников для их допуска на ЕГЭ. По словам родителей, перед экзаменом по русскому языку будущих выпускников вынудили снять всё, кроме нижнего белья, пишет SHOT.

Родители детей, обучающихся в школе в Яльчиках, рассказали телеграм-каналу, что 28 мая учащихся заставили поднимать рубашки и раздеваться до белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ, как ранее это было в Воронеже. Кроме того, одиннадцатиклассников ограничивали во времени пребывания в туалете — на дела в уборной было отведено не более 30 секунд.

Один из разъярённых родителей написал заявление в прокуратуру. Там запрос приняли и приступили к совместной с региональным Министерством образования проверке ситуации.

Нижнее бельё воронежских выпускниц снова "пикали" перед ЕГЭ, но обошлось без раздевания
Нижнее бельё воронежских выпускниц снова "пикали" перед ЕГЭ, но обошлось без раздевания

Напомним, что о таком же инциденте в 62-й школе в Воронеже стало известно 29 мая после жалоб учениц на то, что их заставили снимать нижнее бельё, чтобы получить допуск к ЕГЭ, из-за реакции металлодетектора на косточки в лифчиках. На это отреагировали областные чиновники, заявив, что школьниц никто не трогал, а осмотр был проведён в рамках регламента. Это подтвердил и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, но сотрудники Следственного комитета всё равно проверили ситуацию, а доклад о проделанной работе они представят лично главе СК Александру Бастрыкину. При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил, что досмотры в местах проведения ЕГЭ нужны для того, чтобы обеспечивать безопасность детей. А сегодня стало известно, что директор школы после скандала подала на увольнение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Юрий Лысенко
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