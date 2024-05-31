Рособрнадзор объяснил инцидент с досмотром выпускниц в Воронеже
Рособрнадзор: Досмотр перед ЕГЭ направлен на недопущение трагедий
В Воронеже перед ЕГЭ школьников досмотрели. Обложка. © VK / Воронеж
Досмотр в пунктах проведения ЕГЭ нужен в первую очередь для обеспечения безопасности, недопущения на территорию злоумышленников, а не для того, чтобы отобрать у школьника телефон. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя инцидент в Воронеже.
"К сожалению, мы, наши граждане, родители не могут понять, что безопасность в условиях, в которых мы находимся, — это дело коллективное. Самое главное было выявить не телефон, а чтобы на пункт проведения экзамена не прошёл злоумышленник", — сказал он журналистам.
Музаев привел в пример теракты, которые происходили из-за недостаточного соблюдения мер безопасности.
Напомним, выпускницы из 62-й школы Воронежа пожаловались на то, что их вынудили снимать нижнее бельё перед ЕГЭ, так как металлодетектор в школе якобы срабатывал из-за косточек в бюстгальтерах, разных аксессуаров на трусиках и бляшек на ремнях. При отказе от процедуры их не пускали на сдачу экзамена. При этом чиновники регионального Министерства образования не увидели в требованиях к подросткам снимать исподнее ничего страшного. По их мнению, всё было в рамках этики — по камерам видно, что к школьницам не прикасались, а осмотр с ручным металлодетектором проводила охранник-женщина. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также заявил Life.ru, что Рособрнадзор не выявил фактов раздевания. Тем не менее следствие проводит проверку, а глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента.