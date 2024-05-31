Рособрнадзор объяснил инцидент с досмотром выпускниц в Воронеже

Досмотр в пунктах проведения ЕГЭ нужен в первую очередь для обеспечения безопасности, недопущения на территорию злоумышленников, а не для того, чтобы отобрать у школьника телефон. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя инцидент в Воронеже.

"К сожалению, мы, наши граждане, родители не могут понять, что безопасность в условиях, в которых мы находимся, — это дело коллективное. Самое главное было выявить не телефон, а чтобы на пункт проведения экзамена не прошёл злоумышленник", — сказал он журналистам.