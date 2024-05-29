Физрук воронежской школы обвинил учениц во вранье о досмотре с "раздеванием" перед ЕГЭ
Физрук школы Воронежа обвинил учениц во лжи после скандала с досмотром перед ЕГЭ
В Воронеже перед ЕГЭ школьников досмотрели. Обложка © VK / Воронеж
Учитель физкультуры и ОБЖ Дмитрий Скляр, который пропускал школьниц через металлодетектор в школе № 62 в Воронеже, заверил, что никого не раздевал и не требовал снимать нижнее бельё. Об этом он рассказал SHOT, комментируя жалобы девочек на то, что их заставили оголиться во время досмотра перед ЕГЭ.
Учитель обвинил девочек во вранье после скандала с "раздеванием" школьниц перед ЕГЭ. Видео © Telegram / SHOT
"Если рамка реагирует, я прошу выпускников вернуться, устранить нарушения. Больше никаких действий я не совершаю. Там были представители полиции", — подчеркнул физрук.
Педагог добавил, что рамка реагирует только на крупные металлические предметы: телефоны, зажигалки, украшения. Поэтому она не могла срабатывать на пирсинг и украшения на нижнем белье, пояснил он. Также в школе находилось много наблюдателей и руководство учебного заведения, которые не зафиксировали нарушений.
Напомним, школьницы 62-й школы Воронежа пожаловались, что их вынудили снимать нижнее бельё перед ЕГЭ из-за того, что металлодетектор срабатывал даже на косточки в бюстгальтерах. Чиновники регионального Министерства образования не нашли нарушений после просмотра видеозаписи с камер наблюдения в школе. По их словам, никто выпускниц не раздевал и не трогал руками, а осмотр с ручным металлодетектором проводила охранник-женщина. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также заявил Life.ru, что Рособрнадзор не выявил фактов раздевания. Региональное управление СКР пообещало провести проверку по факту случившегося.