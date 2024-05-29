Физрук воронежской школы обвинил учениц во вранье о досмотре с "раздеванием" перед ЕГЭ Физрук школы Воронежа обвинил учениц во лжи после скандала с досмотром перед ЕГЭ 29 мая, 15:17 3345 3345 В Воронеже перед ЕГЭ школьников досмотрели. Обложка © VK / Воронеж

Учитель физкультуры и ОБЖ Дмитрий Скляр, который пропускал школьниц через металлодетектор в школе № 62 в Воронеже, заверил, что никого не раздевал и не требовал снимать нижнее бельё. Об этом он рассказал SHOT, комментируя жалобы девочек на то, что их заставили оголиться во время досмотра перед ЕГЭ.

Учитель обвинил девочек во вранье после скандала с "раздеванием" школьниц перед ЕГЭ. Видео © Telegram / SHOT

"Если рамка реагирует, я прошу выпускников вернуться, устранить нарушения. Больше никаких действий я не совершаю. Там были представители полиции", — подчеркнул физрук.

Педагог добавил, что рамка реагирует только на крупные металлические предметы: телефоны, зажигалки, украшения. Поэтому она не могла срабатывать на пирсинг и украшения на нижнем белье, пояснил он. Также в школе находилось много наблюдателей и руководство учебного заведения, которые не зафиксировали нарушений.

Авторы Татьяна Миссуми