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29 мая, 11:31

Володин и Мишустин обсудят скандал с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднимет на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос о скандале с досмотром школьниц перед сдачей ЕГЭ в Воронеже. Обложка © ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднимет на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос о скандале с досмотром школьниц перед сдачей ЕГЭ в Воронеже. Обложка © ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднимет на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос о скандале с досмотром школьниц перед сдачей ЕГЭ в Воронеже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

"В начале заседания Госдумы Вячеслав Викторович сообщил, что сегодня у него будет встреча с Председателем Правительства, он обязательно затронет вопросы, связанные с ситуацией [с досмотром выпускниц перед ЕГЭ] в Воронеже, а также тему авиабилетов", — уточнил собеседник агентства.

Володин также поручил профильным комитетам ГД обсудить эту тему с кабмином и авиаперевозчиками. Координировать работу будет первый заместитель председателя Думы Александр Жуков.

Появилось полное видео с камеры в воронежской школе с досмотром учениц до трусов перед ЕГЭ
Появилось полное видео с камеры в воронежской школе с досмотром учениц до трусов перед ЕГЭ

Тем временем Life.ru поговорил со школьницами, которых заставили раздеваться перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. Одна из девочек утверждает, что для допуска к экзамену ей пришлось снять с себя бюстгальтер, а вторая пожаловалась, что металлоискатель сработал на её трусы. При этом в Минобразования Воронежской области утверждают, что охранник выполнял действия согласно инструкции, нарушений этических норм не замечено. Там просмотрели записи с видеокамер и не нашли подтверждений жалобам школьниц.

Андрей Бражников
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