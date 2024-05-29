Володин и Мишустин обсудят скандал с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднимет на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос о скандале с досмотром школьниц перед сдачей ЕГЭ в Воронеже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

"В начале заседания Госдумы Вячеслав Викторович сообщил, что сегодня у него будет встреча с Председателем Правительства, он обязательно затронет вопросы, связанные с ситуацией [с досмотром выпускниц перед ЕГЭ] в Воронеже, а также тему авиабилетов", — уточнил собеседник агентства.

Володин также поручил профильным комитетам ГД обсудить эту тему с кабмином и авиаперевозчиками. Координировать работу будет первый заместитель председателя Думы Александр Жуков.