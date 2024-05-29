"Какое они имели право раздевать нас?": Что рассказывают школьницы, которым пришлось снять бельё перед ЕГЭ

SHOT поговорил со школьницами, которых заставили раздеваться перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. Одна из девочек утверждает, что для допуска к экзамену ей пришлось снять с себя бюстгальтер, а вторая пожаловалась, что металлоискатель сработал на её трусы.

Предметы, на которые среагировал металлоискатель в воронежской школе. Фото © SHOT

Собеседница SHOT поведала, что сперва ей пришлось снять с себя бижутерию, ремень, обувь, но металлоискатель всё равно пищал. В итоге ей сказали, что пищит в области груди — возможно, это косточки от бюстгальтера. На вопрос, как ей поступить, проверяющие лишь пожали плечами и сказали, что, пока металлоискатель будет на неё реагировать, на экзамен девочка не попадёт.

"Я в слезах выбегаю к классной руководительнице, я говорю: "Что мне делать?" Я говорю: "Они вообще там уже оборзели все". И учительница сказала: "Если ты хочешь пройти на экзамен, то тебе придётся, скорее всего, снять лифчик". И прошла с ним в руках, положила его на стол. У меня его отняли, проверяли, крутили своими руками, как бы нижнее бельё трогать — это негигиенично. И вообще какое они имели право раздевать нас?" — возмущается собеседница SHOT.

Другая рассказала, что всего в тот день насчитали девять девочек, которым пришлось хоть что-нибудь, но снять либо испортить одежду: так было, например, с металлическим украшением на трусах, которое пришлось оторвать. Металлические пуговицы на рубашках тоже пришлось вырывать "с корнем".