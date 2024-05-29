"Взрослые забыли, как сами были детьми": Госдума защитит школьниц, которых заставили снять бельё перед ЕГЭ

Инцидент в воронежской школе № 62, где девочек-учениц подвергли унизительной проверке перед сдачей ЕГЭ, будет обсуждаться в Госдуме на самом высоком уровне, а виновные будут привлечены к ответственности. В этом корреспондентов Life.ru заверили председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и её коллега-парламентарий Ольга Казакова. Обе собеседницы назвали произошедшее недопустимым, а, по словам Казаковой, главная проблема заключается в том, что взрослые забыли о том, как сами когда-то были детьми и проходили через волнительную экзаменационную пору.

Депутат Ольга Казакова назвала абсолютным перебором унизительные досмотры на ЕГЭ в Воронеже. Видео © Life.ru

"Это — абсолютно точно перебор, мы должны относиться к нашим детям, как к нашим детям, которые находятся в волнительной ситуации. Мы сами все экзамены сдавали и сами знаем, как мы все волнуемся в этот период", — рассказала Казакова.

По её словам, законодатели обговаривали с Рособрназдором все возможные ситуации, которые вызывали беспокойство у учителей, детей и их родителей, в том числе и как поступить, если экзаменуемому стало плохо и понадобилась медицинская помощь, как сделать, чтобы ученик при необходимости мог вернуться к выполнению задания или отлучиться в туалет.

"Всё это должно нести очень понятную и простую логику, что списывать — нельзя, шпаргалки проносить — нельзя, но всё остальное... Никакого тут не должно быть перебора", — убеждена собеседница Life.ru.

Депутат Нина Останина будет требовать защиты прав детей из-за проверок на ЕГЭ. Видео © Life.ru

По словам Нины Останиной, она будет требовать защитить права детей после инцидента в Воронеже. Парламентарий допустила, что этот вопрос получится поднять уже сегодня на заседании Государственной думы.