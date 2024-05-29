Появилось полное видео с камеры в воронежской школе с досмотром учениц до трусов перед ЕГЭ Появилось видео из школы в Воронеже, где ученики жаловались на досмотр перед ЕГЭ 29 мая, 08:41 16046 16046 В Воронеже перед ЕГЭ школьников досмотрели. Обложка © VK / Воронеж

В Воронеже школьниц заставили показывать нижнее бельё во время прохождения досмотра перед допуском на ЕГЭ. Учащиеся пожаловались родителям, которые подняли шумиху. В Сети уже появилось полное видео с камеры в учебном заведении длительностью более пяти минут.

Досмотр перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже. Видео © VK / Воронеж

Инцидент произошёл в школе № 62, ученики проходили через рамки металлоискателя, которые срабатывали даже на мелкие предметы. По словам девочек, им пришлось снимать бюстгальтеры, так как "звенели" косточки. Также охрана, как утверждают школьницы, щупала их и заставляла полностью поднимать кофты. Родители рассказали, что дети возвращались домой в слезах и называли произошедшее унижением.

Однако проверка по факту поступивших жалоб никаких нарушений не нашла, сообщают правительство и Минобразования области. Были отсмотрены все видеозаписи, из 143 учеников около 130 прошли рамки без проблем, утверждают чиновники. Также говорится, что никаких прикосновений к ученицам не было, осмотр ручным металлоискателем проводился корректно и с привлечением сотрудников охраны женского пола.

"Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушений этических норм не наблюдается", — заключили в Министерстве образования области.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина потребовала от школы предоставить полную видеозапись досмотра, в том числе съёмки перед входом в учреждение, где, по словам учениц, им приходилось снимать предметы одежды. Мизулина подчеркнула, что у неё есть точные фамилии и имена пострадавших девочек.

"После проведённой проверки сообщают о том, что в воронежской школе 62 досмотр проходил по всем правилам, нарушений не зафиксировано. Прошу показать полное видео с камер видеонаблюдения всего процесса досмотра", — написала она в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что сдающие ЕГЭ школьники должны помнить о строгих правилах, которые они должны соблюдать во время экзамена. В первую очередь запрещено просить кого-то помочь решить задание, нельзя переговариваться и разгуливать по аудитории. Запрещено приносить всё то, на что можно сфотографировать или снять видео, на чём можно произвести расчёт, а также прочую аппаратуру. Нельзя иметь при себе справочные материалы, шпаргалки и другие информационные носители. Выносить из аудитории экзаменационные материалы и даже черновики тоже нельзя.

Авторы Татьяна Миссуми