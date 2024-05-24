Школьникам напомнили, с какими запретами они столкнутся при сдаче ЕГЭ
Рособрнадзор напомнил школьникам о правилах при сдаче ЕГЭ
Сдающие ЕГЭ школьники должны помнить о строгих правилах, которые они должны соблюдать во время экзамена, пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на соответствующий перечень Рособрнадзора.
В первую очередь запрещено просить кого-то помочь решить задание, нельзя переговариваться и разгуливать по аудитории. Запрещено приносить всё то, на что можно сфотографировать или снять видео, на чём можно произвести расчёт, а также прочую аппаратуру. Нельзя иметь при себе справочные материалы, шпаргалки и другие информационные носители. Выносить из аудитории экзаменационные материалы и даже черновики тоже нельзя.
К сдаче ЕГЭ в этом году допускаются выпускники 2024 года, у которых нет академических задолженностей, выполнившие в полном объёме учебный план школьники, а ещё те, кто получил зачёт за сочинение, которое было написано до начала госэкзамена.
Ранее стало известно, что школьники, которые сдают ЕГЭ досрочно, получат возможность пересдать один из предметов до конца экзаменационной кампании.
Агентство "Москва" / Сандурская Софья