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24 мая, 04:37

Школьникам напомнили, с какими запретами они столкнутся при сдаче ЕГЭ

Рособрнадзор напомнил школьникам о правилах при сдаче ЕГЭ

Сдающие ЕГЭ школьники должны помнить о строгих правилах, которые они должны соблюдать во время экзамена, пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на соответствующий перечень Рособрнадзора.

В первую очередь запрещено просить кого-то помочь решить задание, нельзя переговариваться и разгуливать по аудитории. Запрещено приносить всё то, на что можно сфотографировать или снять видео, на чём можно произвести расчёт, а также прочую аппаратуру. Нельзя иметь при себе справочные материалы, шпаргалки и другие информационные носители. Выносить из аудитории экзаменационные материалы и даже черновики тоже нельзя.

К сдаче ЕГЭ в этом году допускаются выпускники 2024 года, у которых нет академических задолженностей, выполнившие в полном объёме учебный план школьники, а ещё те, кто получил зачёт за сочинение, которое было написано до начала госэкзамена.

Появилось новое расписание ЕГЭ-2024 с датами пересдач
Появилось новое расписание ЕГЭ-2024 с датами пересдач

Ранее стало известно, что школьники, которые сдают ЕГЭ досрочно, получат возможность пересдать один из предметов до конца экзаменационной кампании.

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Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Анатолий Симоненко
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