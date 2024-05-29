Глава Минпросвещения поставил точку в скандале с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже
Кравцов: Школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор проверил ситуацию с досмотром школьниц в Воронеже перед экзаменами — факты их раздевания из-за срабатывающего на нижнее бельё металлодетектора не подтвердились. Об этом в беседе с Life.ru заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор и те факты, о которых говорили, не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом", — рассказал глава образовательного ведомства.
Кравцов добавил, что время экзаменов — пора волнений как для школьников, так и для их родителей. По его словам, ученикам очень важно сохранять спокойствие и уверенность в себе для успешной сдачи, а родителям — поддерживать детей.
Напомним, ранее появились сообщения о том, что в 62-й школе Воронежа школьниц принуждали снимать нижнее бельё из-за того, что металлодетектор срабатывал из-за косточек в бюстгальтерах, разных аксессуаров на трусиках и бляшек на ремнях. При отказе от процедуры их не пускали на сдачу ЕГЭ. При этом чиновники регионального Министерства образования не увидели в требованиях к подросткам снимать исподнее ничего страшного. По их мнению, всё было в рамках этики — по камерам видно, что к школьницам не прикасались, а осмотр с ручным металлодетектором проводила охранник-женщина. В свою очередь Life.ru взял комментарий у учениц, которым пришлось раздеться.
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