Глава Минпросвещения поставил точку в скандале с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Рособрнадзор проверил ситуацию с досмотром школьниц в Воронеже перед экзаменами — факты их раздевания из-за срабатывающего на нижнее бельё металлодетектора не подтвердились. Об этом в беседе с Life.ru заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор и те факты, о которых говорили, не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом", — рассказал глава образовательного ведомства.