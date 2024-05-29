СК проведёт проверку после жалобы школьников на раздевание перед ЕГЭ в Воронеже

Следователи проверят информацию о том, что в воронежской школе № 62 выпускников заставляли раздеваться для проверки перед входом на ЕГЭ. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

"По данному факту следователи регионального управления СК проводят процессуальную проверку. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.