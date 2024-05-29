СК проведёт проверку после жалобы школьников на раздевание перед ЕГЭ в Воронеже
Следователи проверят информацию о том, что в воронежской школе № 62 выпускников заставляли раздеваться для проверки перед входом на ЕГЭ. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по региону.
"По данному факту следователи регионального управления СК проводят процессуальную проверку. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
При этом зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула в беседе с RT, что проверка знаний — это важно, но она не должна переходить границы дозволенного и перегибов быть не должно.
Напомним, ранее появились сообщения о том, что в 62-й школе Воронежа выпускниц вынудили снимать нижнее бельё перед ЕГЭ из-за того, что металлодетектор в школе срабатывал из-за косточек в бюстгальтерах, разных аксессуаров на трусиках и бляшек на ремнях. При отказе от процедуры их не пускали на сдачу экзамена. При этом чиновники регионального министерства образования не увидели в требованиях к подросткам снимать исподнее ничего страшного. По их мнению, всё было в рамках этики — по камерам видно, что к школьницам не прикасались, а осмотр с ручным металлодетектором проводила охранник-женщина. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также заявил Life.ru, что Рособрнадзор не выявил фактов раздевания.
VK / Воронеж