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Регион
29 мая, 16:09
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Бастрыкин запросил у воронежских следователей доклад по поводу ЕГЭ без лифчиков

Глава СК Бастрыкин запросил доклад по ситуации с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента с унизительными проверками перед ЕГЭ в школе № 62 города Воронежа.

"Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Воронежской области Левита К.Э. доклад по проверке и установленным обстоятельствам. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", говорится в телеграм-канале Следкома.

"Какое они имели право раздевать нас?": Что рассказывают школьницы, которым пришлось снять бельё перед ЕГЭ
"Какое они имели право раздевать нас?": Что рассказывают школьницы, которым пришлось снять бельё перед ЕГЭ

О том, что следственные органы заинтересовались процедурой проверки школьников, Life.ru сообщал и ранее. Своё слово уже сказали и в Госдуме. А вот глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что Рособрнадзор проверил ситуацию с досмотром школьниц в Воронеже перед экзаменами — факты их раздевания из-за срабатывающего на нижнее бельё металлодетектора не подтвердились. Физрук воронежской школы тоже уличил учениц во вранье о досмотре с "раздеванием" перед ЕГЭ.

Обложка ©

АГН "Москва" / Игорь Иванко

Алексей Берковиц
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