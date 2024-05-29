Бастрыкин запросил у воронежских следователей доклад по поводу ЕГЭ без лифчиков

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента с унизительными проверками перед ЕГЭ в школе № 62 города Воронежа.

"Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Воронежской области Левита К.Э. доклад по проверке и установленным обстоятельствам. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в телеграм-канале Следкома.