Бастрыкин запросил у воронежских следователей доклад по поводу ЕГЭ без лифчиков
Глава СК Бастрыкин запросил доклад по ситуации с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента с унизительными проверками перед ЕГЭ в школе № 62 города Воронежа.
"Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Воронежской области Левита К.Э. доклад по проверке и установленным обстоятельствам. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в телеграм-канале Следкома.
О том, что следственные органы заинтересовались процедурой проверки школьников, Life.ru сообщал и ранее. Своё слово уже сказали и в Госдуме. А вот глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что Рособрнадзор проверил ситуацию с досмотром школьниц в Воронеже перед экзаменами — факты их раздевания из-за срабатывающего на нижнее бельё металлодетектора не подтвердились. Физрук воронежской школы тоже уличил учениц во вранье о досмотре с "раздеванием" перед ЕГЭ.
АГН "Москва" / Игорь Иванко