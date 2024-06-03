Директор воронежской школы уволилась после скандала с раздеванием перед ЕГЭ
В Воронеже уволилась директор школы № 11, которая оказалась замешана в скандале с досмотром учеников перед ЕГЭ. В пресс-службе городской администрации рассказали, что это связано с выходом на пенсию.
"Директор МБОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11" написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", — приводит ТАСС слова представителей мэрии города.
Напомним, школьницы 62-й школы Воронежа пожаловались, что их вынудили снимать нижнее бельё перед ЕГЭ из-за того, что металлодетектор срабатывал даже на косточки в бюстгальтерах. Региональные чиновники после случившегося рассказали, что никаких прикосновений к ученицам не было, осмотр ручным металлоискателем проводился корректно и с привлечением сотрудников охраны женского пола. О том, что фактов раздевания не было выявлено, также сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, однако следователи всё равно будут проводить проверку по данному факту. Впоследствии доклад по этому поводу от сотрудников правоохранительных органов потребовал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. А глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя инцидент в Воронеже, отметил, что досмотр в пунктах проведения ЕГЭ нужен в первую очередь для обеспечения безопасности, недопущения на территорию злоумышленников.
VK / Воронеж