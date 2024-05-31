Нижнее бельё воронежских выпускниц снова "пикали" перед ЕГЭ, но обошлось без раздевания

Сегодня, 31 мая, российские выпускники сдавали ЕГЭ по математике. В испытании приняли участие и воронежские школьницы, некоторым из которых перед прошлым экзаменом пришлось даже снять лифчики из-за пикающих рамок металлодетектора. Как сообщает SHOT, на этот раз девушек не заставляли раздеваться на входе в школу. Их дополнительно досматривали ручными металлодетекторами, если рамки реагировали на косточки в бюстгальтерах.

Воронежские выпускницы рассказали, что их не заставляли раздеваться перед ЕГЭ по математике. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказала одна из выпускниц, которой перед прошлым экзаменом по русскому пришлось снять бюстгальтер, сегодня обошлось без шоу с раздеваниями. При этом она специально надела то же бельё, чтобы проверить, исправились ли сотрудники школы № 62.

"Тогда нас просто замучили с этими металлоискателями, чуть ли не до смерти. Был просто ужас. Сейчас более или менее нормально. [Лифчик] всё равно пикал. [Проверяющая] проверила ручным металлоискателем, он у неё не запикал, и она пропустила", — рассказали школьницы.

По словам выпускниц, сегодня их досматривали только преподаватели-женщины, а не как в прошлый раз — учитель ОБЖ и физрук. Отметим, что после скандала в пункт проведения экзамена в пятницу пришла толпа возмущённых родителей, которые лично контролировали проход выпускников.