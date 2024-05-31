Нижнее бельё воронежских выпускниц снова "пикали" перед ЕГЭ, но обошлось без раздевания
SHOT: В Воронеже выпускниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ по математике
Сегодня, 31 мая, российские выпускники сдавали ЕГЭ по математике. В испытании приняли участие и воронежские школьницы, некоторым из которых перед прошлым экзаменом пришлось даже снять лифчики из-за пикающих рамок металлодетектора. Как сообщает SHOT, на этот раз девушек не заставляли раздеваться на входе в школу. Их дополнительно досматривали ручными металлодетекторами, если рамки реагировали на косточки в бюстгальтерах.
Воронежские выпускницы рассказали, что их не заставляли раздеваться перед ЕГЭ по математике. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказала одна из выпускниц, которой перед прошлым экзаменом по русскому пришлось снять бюстгальтер, сегодня обошлось без шоу с раздеваниями. При этом она специально надела то же бельё, чтобы проверить, исправились ли сотрудники школы № 62.
"Тогда нас просто замучили с этими металлоискателями, чуть ли не до смерти. Был просто ужас. Сейчас более или менее нормально. [Лифчик] всё равно пикал. [Проверяющая] проверила ручным металлоискателем, он у неё не запикал, и она пропустила", — рассказали школьницы.
По словам выпускниц, сегодня их досматривали только преподаватели-женщины, а не как в прошлый раз — учитель ОБЖ и физрук. Отметим, что после скандала в пункт проведения экзамена в пятницу пришла толпа возмущённых родителей, которые лично контролировали проход выпускников.
Для верхней одежды учеников в этот раз выделили целый кабинет — ранее выпускники жаловались, что вещи приходилось бросать прямо на улице. В целом работу над ошибками, по словам учеников, сотрудники школы сделали. Согласно информации регионального Министерства образования, трёх участников инцидента отстранили от работы на экзаменах.
Как сообщал Life.ru, ранее выпускницы из 62-й школы Воронежа пожаловались на то, что их вынудили снимать нижнее бельё перед ЕГЭ, так как металлодетектор в школе якобы срабатывал из-за косточек в бюстгальтерах, разных аксессуаров на трусах и бляшек на ремнях. При отказе от процедуры их не пускали на сдачу экзамена. При этом чиновники регионального Министерства образования не увидели в требованиях к подросткам снимать исподнее ничего страшного. По их мнению, всё было в рамках этики — по камерам видно, что к школьницам не прикасались, а осмотр с ручным металлодетектором проводила охранник-женщина. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также заявил Life.ru, что Рособрнадзор не выявил фактов раздевания. Тем не менее следствие проводит проверку, а глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента.