"Другого предложить никто не может": Фурсенко оценил идею об отмене ЕГЭ
Фурсенко — об отмене ЕГЭ: Никто ничего другого предложить не может
Отменять ЕГЭ в России никто не будет. Об этом в беседе с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил помощник президента, а также бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. А скандалы с раздеванием школьниц перед экзаменами, по его словам, необходимо тщательно расследовать.
Фурсенко оценил идею депутатов об отмене ЕГЭ. Видео © Life.ru
"Никто ничего другого предложить не может. <...> А с эксцессами, конечно, надо разбираться. Все говорят про ЕГЭ, но никто не вспоминает, сколько было эксцессов, когда ЕГЭ не было. ЕГЭ появилось не из-за того, что кто-то вдруг придумал, оно появилось из-за того, что были недовольны тем, что было до этого", — высказался Фурсенко.
Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2025 года. Как пояснили авторы законопроекта, решение упразднить ЕГЭ связано с публичными скандалами вокруг него и откровенными трагедиями. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ, но только после всех экзаменов.
Кадр из видео Life.ru