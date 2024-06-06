"Другого предложить никто не может": Фурсенко оценил идею об отмене ЕГЭ

Отменять ЕГЭ в России никто не будет. Об этом в беседе с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил помощник президента, а также бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. А скандалы с раздеванием школьниц перед экзаменами, по его словам, необходимо тщательно расследовать.

"Никто ничего другого предложить не может. <...> А с эксцессами, конечно, надо разбираться. Все говорят про ЕГЭ, но никто не вспоминает, сколько было эксцессов, когда ЕГЭ не было. ЕГЭ появилось не из-за того, что кто-то вдруг придумал, оно появилось из-за того, что были недовольны тем, что было до этого", — высказался Фурсенко.