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11 июня, 00:32

Диетолог назвала овощ-антистресс, который растёт у каждого на огороде

Диетолог Соломатина: Регулярное употребление редиса снижает уровень стресса

Летом каждый может побаловать себя натуральным продуктом – антистрессом, который не только убережёт от эмоциональных качелей, но и снабдит организм целым набором полезных микроэлементов. Речь идёт о редисе, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт в области питания напомнила, что этот овощ — настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов, антоцианинов, органических масел и других веществ. Действуя сообща, они защищают ДНК от разрушения, не позволяют вирусам проникать в кожные покровы и слизистую, улучшают пищеварение и обладают антибактериальным эффектом. А содержащийся в редисе магний "исцеляет" нервную систему.

"Этот элемент отвечает за многое. Например, при стрессе магний не даёт сосудам спазматически сужаться и расширяться, благодаря чему понижается давление и предотвращаются гипертонические кризы. Также он благотворно влияет на нервную систему, не позволяя стрессу овладеть человеком", — поделилась собеседница "Вечерней Москвы".

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Эмоциональные качели негативно сказываются не только на психическом, но и на физическом здоровье, рассказывал Life.ru ранее. Так, частый стресс легко может перерасти в гипертонический криз или даже в микроинфаркты.

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Freepik

Илья Пушкарев
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