Диетолог назвала овощ-антистресс, который растёт у каждого на огороде

Летом каждый может побаловать себя натуральным продуктом – антистрессом, который не только убережёт от эмоциональных качелей, но и снабдит организм целым набором полезных микроэлементов. Речь идёт о редисе, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт в области питания напомнила, что этот овощ — настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов, антоцианинов, органических масел и других веществ. Действуя сообща, они защищают ДНК от разрушения, не позволяют вирусам проникать в кожные покровы и слизистую, улучшают пищеварение и обладают антибактериальным эффектом. А содержащийся в редисе магний "исцеляет" нервную систему.