Могут довести до инфаркта: Россиянам объяснили, способен ли стресс спровоцировать шрамы на сердце
Кардиолог Кондрахин: Чрезмерная радость и уныние приводят к микроинфарктам
Любой стресс — уныние, тоска и даже чрезмерная радость — даёт последствия, из-за которых нарушается кровообращение в стенках миокарда. Об этом рассказал врач – терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин.
"Это может спровоцировать небольшие инфаркты. Это не шрамы, а фиброз сердца, из-за которых часть сердечной мышцы перестаёт работать. Их может быть очень много на сердце", — объяснил он корреспонденту "Вечерней Москвы".
По словам специалиста, такие микроинфаркты образуются в любом возрасте, если человек испытывает сильное горе или потрясение. При этом он может до поры до времени не подозревать о своих проблемах, так как это не сопровождается сильной болью или дискомфортом. Когда же рубцов становится слишком много, они соединяются и происходит инфаркт.
Стресс чреват и другими смертельно опасными заболеваниями. Одно из них — гипертоническая болезнь, которая может стать причиной инфаркта или инсульта.
"Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, переживал их в себе, провоцирует повышение кровеносного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. <...> Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям, — предостерёг кардиолог.
Что же касается чрезмерной радости — такое состояние тоже не является нормальным для организма. Это крайность, на которую уходит очень много сил, заключил Кондрахин.
Ранее кардиолог рассказала, что главный признак нарушения работы сердца — боль за грудиной, которая отдаёт в любую точку от мочки уха до пупка. Также на проблемы с главным органом указывают одышка, дискомфорт, чувство распирания в груди.
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