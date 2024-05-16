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16 мая, 04:56

Могут довести до инфаркта: Россиянам объяснили, способен ли стресс спровоцировать шрамы на сердце

Кардиолог Кондрахин: Чрезмерная радость и уныние приводят к микроинфарктам

Любой стресс — уныние, тоска и даже чрезмерная радость — даёт последствия, из-за которых нарушается кровообращение в стенках миокарда. Об этом рассказал врач – терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин.

"Это может спровоцировать небольшие инфаркты. Это не шрамы, а фиброз сердца, из-за которых часть сердечной мышцы перестаёт работать. Их может быть очень много на сердце", — объяснил он корреспонденту "Вечерней Москвы".

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По словам специалиста, такие микроинфаркты образуются в любом возрасте, если человек испытывает сильное горе или потрясение. При этом он может до поры до времени не подозревать о своих проблемах, так как это не сопровождается сильной болью или дискомфортом. Когда же рубцов становится слишком много, они соединяются и происходит инфаркт.

Стресс чреват и другими смертельно опасными заболеваниями. Одно из них — гипертоническая болезнь, которая может стать причиной инфаркта или инсульта.

"Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, переживал их в себе, провоцирует повышение кровеносного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. <...> Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям, — предостерёг кардиолог.

Что же касается чрезмерной радости — такое состояние тоже не является нормальным для организма. Это крайность, на которую уходит очень много сил, заключил Кондрахин.

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Ранее кардиолог рассказала, что главный признак нарушения работы сердца — боль за грудиной, которая отдаёт в любую точку от мочки уха до пупка. Также на проблемы с главным органом указывают одышка, дискомфорт, чувство распирания в груди.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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