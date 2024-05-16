Могут довести до инфаркта: Россиянам объяснили, способен ли стресс спровоцировать шрамы на сердце

Любой стресс — уныние, тоска и даже чрезмерная радость — даёт последствия, из-за которых нарушается кровообращение в стенках миокарда. Об этом рассказал врач – терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин.

"Это может спровоцировать небольшие инфаркты. Это не шрамы, а фиброз сердца, из-за которых часть сердечной мышцы перестаёт работать. Их может быть очень много на сердце", — объяснил он корреспонденту "Вечерней Москвы".

По словам специалиста, такие микроинфаркты образуются в любом возрасте, если человек испытывает сильное горе или потрясение. При этом он может до поры до времени не подозревать о своих проблемах, так как это не сопровождается сильной болью или дискомфортом. Когда же рубцов становится слишком много, они соединяются и происходит инфаркт.

Стресс чреват и другими смертельно опасными заболеваниями. Одно из них — гипертоническая болезнь, которая может стать причиной инфаркта или инсульта.

"Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, переживал их в себе, провоцирует повышение кровеносного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. <...> Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям, — предостерёг кардиолог.

Что же касается чрезмерной радости — такое состояние тоже не является нормальным для организма. Это крайность, на которую уходит очень много сил, заключил Кондрахин.