Названы признаки аритмии, требующие особой внимательности

Самой распространённой аритмией в мире является фибрилляция предсердий, которой страдает около 2–4% популяции взрослого населения, рассказала врач-кардиолог Мария Делова.

Имеющим сердечно-сосудистую патологию пациентам нужно быть осторожнее, поскольку они входят в группу риска. Эксперт советует следить за здоровьем особенно тем, у кого хронические формы ишемической болезни сердца, гипертонические болезни, врождённые и приобретённые пороки сердца. Более того, провоцировать развитие аритмии может сердечная недостаточность и перенесённый инфаркт миокарда.

"Есть фоновые состояния, которые усугубляют состояние аритмии или способствуют её возникновению, например это патологии щитовидной железы, это пациенты с нарушениями электролитного баланса, это люди, длительно злоупотреблявшие алкоголем, и другие факторы", — подчеркнула Делова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Если же сравнивать виды этого заболевания, то человеку с физиологической аритмией гораздо легче живётся, потому что нет выраженного сердцебиения, одышки или боли в груди, пояснила врач. Однако с патологической аритмией всё ровно наоборот, поскольку она приводит к неправильному сердцебиению, ощущению боли в груди, головокружению и излишней утомляемости.