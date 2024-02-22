Кардиолог назвал "безобидную" патологию, которая грозит тромбами и инфарктом

Аритмия заслуживает особенного внимания со стороны врачей и пациентов. Нарушение сердечного ритма является серьёзной патологией. О том, почему она опасна для нашего организма и способах её лечения, рассказал врач-кардиолог, к.м.н. Александр Сидельников.

Сердечная аритмия — это патологическое состояние, возникающее из-за нарушения частоты, ритма и последовательности сокращения сердечной мышцы. Она проявляется в виде изменения нерегулярного ритма — сердце начинает биться слишком быстро или, напротив, слишком медленно, могут возникать разовые перебои в ритме (экстрасистолия), рассказал эндоваскулярный хирург "СМ-Клиники" в интервью "Газете.Ru".

По его словам, на аритмию указывают разные признаки. Первые симптомы патологии, которые можно заметить самостоятельно, — это сбившийся сердечный ритм (чрезмерно быстрый или медленный), также случается, что эти состояния чередуются. Вместе с тем появляются одышка, чувство усталости и снижение работоспособности. Люди, занятые умственным трудом, скорее всего, будут замечать у себя ухудшение памяти.

Самыми опасными из всех симптомов аритмии являются обмороки, происходящие из-за проблем с кровоснабжением головного мозга на фоне приостановок сердечного ритма или очень редкого пульса. Также обморок может случиться из-за учащённого сердцебиения.

"По моему врачебному опыту, аритмии могут осложнять течение других заболеваний, причём достаточно серьёзных — ишемической болезни сердца, врождённых или приобретённых пороков сердца, воспалительных и инфильтративных заболеваний сердца, при поражении щитовидной железы и некоторых генетических мутациях. Фибрилляция предсердий может провоцировать образование тромбов в ушке левого предсердия, которые при отсутствии профилактики в 7% случаев могут вызывать инсульт", — предупредил Сидельников.

Помимо того, может как вызвать сердечную недостаточность, так появиться из-за неё. Безучастное отношение к ситуации с аритмией может оказаться крайне опасным для здоровья человека и принести с собой новые серьёзные осложнения. Лечение, необходимое для пациента, может подобрать только кардиолог с учётом полной картины заболевания, предупреждает врач.

Также он заявил, что в наше время хирурги обладают технологиями, которые используются для лечения различных типов аритмии у многих пациентов, в том числе у пожилых людей 70–80 лет.

"Например, имплантация кардиостимулятора. Этот современный прибор небольшого размера имплантируется в подключичную область пациента и позволяет не просто осуществлять мониторинг отклонений в работе сердца, но и восстанавливать нормальную частоту сердечного ритма", — рассказал хирург.

По словам Сидельникова, в определённых ситуациях кардиостимулятор действительно спасает жизнь пожилого человека с редким ритмом и обморочным состоянием. Экстремальные виды спорта после его установки под запретом, но допустимы умеренные физические нагрузки, например ходьба, плавание, лёгкая гимнастика и лыжи.