Назван тип фигуры с высоким риском развития болезней сердца

У людей с избыточным весом, имеющих фигуру типа "яблоко", выше риск развития болезней сердца, чем у людей с фигурой "груша". Об этом рассказала врач-кардиолог Анастасия Фомичёва.

"Висцеральный жир более активный метаболически, чем подкожный жир, напрямую связан с повышенным уровнем холестерина в крови, а также сниженной чувствительностью клеток к инсулину, что может способствовать развитию атеросклероза и метаболического синдрома", — объяснила эксперт в беседе с РИАМО.

В 1998 году ВОЗ предложила использовать окружность талии в качестве критерия абдоминального ожирения. Учитывая данные о его связи с риском развития сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета II типа, в 2005 году Международная федерация диабета ужесточила критерии: у мужчин — до 94 сантиметров, у женщин — до 80.

Для оценки состава тела используется биоимпедансный анализ — метод измерения электрической проводимости тканей организма. С его помощью можно узнать процент жира, мышц, воды и массы костей. Эти данные могут быть полезными при определении общего физического состояния, контроле веса, а также позволяют правильно подобрать рацион питания и определить идеальный уровень физической активности, объяснила Фомичёва.