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21 февраля, 13:26

Назван тип фигуры с высоким риском развития болезней сердца

Кардиолог Фомичёва: У людей с типом фигуры "яблоко" выше риск болезней сердца

У людей с избыточным весом, имеющих фигуру типа "яблоко", выше риск развития болезней сердца, чем у людей с фигурой "груша". Об этом рассказала врач-кардиолог Анастасия Фомичёва.

"Висцеральный жир более активный метаболически, чем подкожный жир, напрямую связан с повышенным уровнем холестерина в крови, а также сниженной чувствительностью клеток к инсулину, что может способствовать развитию атеросклероза и метаболического синдрома", — объяснила эксперт в беседе с РИАМО.

В 1998 году ВОЗ предложила использовать окружность талии в качестве критерия абдоминального ожирения. Учитывая данные о его связи с риском развития сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета II типа, в 2005 году Международная федерация диабета ужесточила критерии: у мужчин — до 94 сантиметров, у женщин — до 80.

Для оценки состава тела используется биоимпедансный анализ — метод измерения электрической проводимости тканей организма. С его помощью можно узнать процент жира, мышц, воды и массы костей. Эти данные могут быть полезными при определении общего физического состояния, контроле веса, а также позволяют правильно подобрать рацион питания и определить идеальный уровень физической активности, объяснила Фомичёва.

Назван "лёгкий" завтрак, который провоцирует отложение опасного висцерального жира на животе
Назван "лёгкий" завтрак, который провоцирует отложение опасного висцерального жира на животе

Ранее было названо пять научно доказанных способов "почистить" печень. При этом медицина не видит смысла в этой процедуре.

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Евгения Мосс
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