Врач назвала 5 научно доказанных способов "почистить" печень Врач Кашух: Доказательная медицина не видит смысла в чистке печени 19 февраля, 09:43 Доказательная медицина не видит смысла в чистке печени. Обложка © Shutterstock

Печень — жизненно важный орган: она очищает кровь от токсинов, участвует в синтезе белков и производстве желчи, а также контролирует более 500 процессов в организме. Нарушение её работы влияет на состояние всего организма: ухудшается обмен веществ, возрастает риск сахарного диабета и атеросклероза, ослабевает иммунитет. О "чистке" печени ходит много слухов: одни говорят, что она необходима, другие утверждают, что все самостоятельные попытки её провести неэффективны и даже небезопасны. Как обстоят дела на самом деле, Life.ru рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, существует много народных методов "чистки" печени, которые якобы помогают избавить орган от шлаков и токсинов и помочь ему работать в полную силу. Они включают приём травяных сборов, голодание, употребление различных масел. Но доказательная медицина не видит смысла в чистке печени, ведь орган функционирует таким образом, чтобы самостоятельно обезвреживать попадающие в организм яды. К тому же безопасность таких процедур сомнительна, предупредила Кашух.

Однако есть ряд способов поддержать работу органа. Важнейшую роль в здоровье печени играет сбалансированное питание. В рационе всегда должны быть фрукты и овощи, цельнозерновые крупы, полезные жиры (они содержатся в рыбе, орехах, растительных маслах). В то же время жирную, жареную пищу, алкогольные напитки стоит исключить или ограничить. Такой подход в питании поможет снизить нагрузку на печень и будет способствовать её скорейшему восстановлению и нормальной работе. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог

Регулярные физические упражнения — ещё один фактор, помогающий укрепить здоровье печени. Они позволяют снизить риск развития жировой болезни печени и улучшить обмен веществ.

Для здоровья органа важно поддерживать нормальную массу тела, так как избыточный вес увеличивает риск развития жировой болезни печени. Особенно опасен жир, который откладывается в области живота. Если объём талии составляет более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин, это считается показателем висцерального ожирения. Такое состояние требует коррекции.

Ещё один важный аспект здоровья печени — сокращение употребления спиртных напитков и отказ от курения.

В некоторых случаях для поддержания здоровья печени необходимы специальные медицинские препараты. Однако принимать их можно только по назначению врача. К специалисту следует обратиться при таких симптомах, как ухудшение аппетита, боль в правом подреберье, потемнение мочи, повышенная утомляемость. Тревожными признаками также могут быть необъяснимое снижение веса, зуд и желтушность кожи.

Кстати, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может развиться и у худых, хотя в разы чаще всё-таки бывает у людей с лишним весом и страдающих ожирением. Как диагностировать заболевание, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев