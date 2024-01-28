"Может возникать даже у худых": Россиянам рассказали о факторах риска коварной болезни печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может развиться и у худых, хотя в разы чаще всё-таки бывает у людей с лишним весом и страдающих ожирением. Об этом рассказала врач – гастроэнтеролог-гепатолог Софья Бакаева.

"НАЖБП сопровождается накоплением жира в печени, воспалением и фиброзом (заменой функциональной ткани печени на соединительную). Чаще всего болезнь встречается у людей с ожирением или избыточным весом. Но НАЖБП может возникнуть и у худого человека. У них низка доля мышечной массы и высока доля подкожного жира, а часто и висцерального, который окружает внутренние органы", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, у худых людей с НАЖБП есть склонность к развитию болезней сердца и сосудистой системы, диабету и нарушению холестеринового обмена. Чтобы вовремя диагностировать висцеральное ожирение Бакаева рекомендовала раз в год проходить диспансеризацию и делать УЗИ брюшной полости. Также на коварный недуг может указывать и окружность талии. У мужчин она не должна превышать 94 сантиметров, а у женщин — 88. При этом у азиатов нормы строже: 90 сантиметров для мужчин и 80 — для женщин. Кроме того, определить избыток или дефицит веса поможет показатель индекса массы тела (ИМТ). Норма — от 18,5 до 24,9, от 25 до 29,9 считается уже избыточной массой тела, а выше 30 — это ожирение, резюмировала специалист.