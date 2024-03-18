Врач объяснил, чем грозит игнорирование аритмии

Аритмия — это нарушение сердечного ритма, чаще всего она является симптомом какого-то заболевания, поэтому необходимо зафиксировать момент, когда впервые побеспокоил этот недуг. Диагностика сердечной аритмии начинается со сбора анамнеза, пишет РИА "ФедералПресс".

При этом пациентам, которые часто теряют сознание, необходимо выяснить все нюансы своих обмороков, в том числе опросить находящихся в этот момент рядом людей.

"Перед посещением кардиолога следует пройти стандартный набор обследований: общий анализ крови и биохимия, ультразвуковое обследование сердца, показатели гормонов щитовидной железы и холтеровское мониторирование", — рассказал доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Карапет Давтян.

Эксперт добавил, что кардиолог в зависимости от полученных результатов устанавливает причины аритмии. Стоит отметить, что её могут лечить врачи разных профилей. Есть и случаи, когда дальнейшую терапию нужно пройти у узкопрофильного специалиста.