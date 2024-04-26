"Хочется лезть на стену": Врач назвала причины жуткого звона в ушах

Шум или звон в ушах, который возникает периодически или постоянно, называется тиннитусом. Он может звучать как гул, звон, слабое гудение или писк. О причинах его появления рассказала "Газете.ru" врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Тиннитус — очень частая проблема, которая существенно снижает качество жизни. Пациенты говорят, что хочется лезть на стену. Человек может даже не замечать звона в ушах, но когда он попадает в бесшумное помещение, то начинает его слышать", — пояснила Романенко.

У пульсации в ушах может быть три причины. Первая — патология уха, возможно, серная пробка или забравшееся в раковину насекомое. В этом случае нужно идти к лору. Признаком звона также может быть последствие простудного заболевания, гайморита либо аллергии. Тут нужна антибактериальная терапия. Ещё один вариант — проблемы во внутреннем ухе, связанные с болезнью Меньера, отосклерозом или возрастными нарушениями.

Романенко предупредила, что на слух могут влиять и лекарства, если это нестероидные противовоспалительные препараты, антибиотики, антидепрессанты, которые принимаются долго или в больших количествах. Причиной пульсации порой являются нарушения в шейном отделе позвоночника. В таком случае иногда спасает сон на правильной подушке или массаж шеи, но иногда без лора не обойтись.

А вот если при звоне в ушах тошнит, рвёт, кружится голова, нужно идти к неврологу. Шум в ушах может свидетельствовать и о проблемах с мозгом. Если причина шума — повышенное или пониженное давление, разобраться поможет кардиолог, резюмировала доктор.