Лор-врач назвал потерю слуха возможным итогом ОРВИ Врач Туфатулин предупредил, что ОРВИ может вызвать сенсоневральную тугоухость 19 марта, 19:20 Вирусные инфекции влияют на слух. Обложка © freepik

Вирусные заболевания способны повлиять на слух человека, заподозрить неладное можно по первым симптомам: заложенность или шум в ушах. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал главврач Детского городского сурдологического центра, доцент кафедры оториноларингологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Газиз Туфатулин.

"Слух может теряться из-за насморка, отёка в носоглотке. Плохо работает слуховая труба, которая соединяет нос и ухо. Возникает заложенность в ухе примерно так же, как и при полёте на самолёте. После этого могут возникнуть воспаления в среднем ухе и накопиться жидкость", — пояснил он.

По его словам, в этом случае слух восстановится через неделю после выздоровления. Гораздо хуже, если пострадало внутреннее, а не среднее ухо. Дело в том, что грипп и аденовирусы сказываются на кровоснабжении. Если артерии в ушах начинаю плохо пропускать кровь, то может возникнуть сенсоневральная тугоухость. Туфатулин предупредил, что этот недуг следует лечить очень быстро, иначе слух не восстановится.

Врач подчеркнул, что при ощущении ваты в ушах, заложенности, шуме, нужно сразу идти к доктору, который поставит диагноз: это отит или тугоухость. В противном случае можно заполучить проблемы со слухом навсегда.

Ранее сообщалось, что использование для чистки ушей ватных палочек может привести к травме наружного слухового прохода, что откроет ворота для микробов и может привести к развитию отита. Иногда случается повреждение и самой барабанной перепонки, что очень болезненно и к тому же гораздо опаснее.

Авторы Татьяна Миссуми