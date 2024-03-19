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Лор-врач назвал потерю слуха возможным итогом ОРВИ

Врач Туфатулин предупредил, что ОРВИ может вызвать сенсоневральную тугоухость

19 марта, 19:20
Вирусные инфекции влияют на слух. Обложка © freepik

Вирусные инфекции влияют на слух. Обложка © freepik

Вирусные заболевания способны повлиять на слух человека, заподозрить неладное можно по первым симптомам: заложенность или шум в ушах. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал главврач Детского городского сурдологического центра, доцент кафедры оториноларингологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Газиз Туфатулин.

"Слух может теряться из-за насморка, отёка в носоглотке. Плохо работает слуховая труба, которая соединяет нос и ухо. Возникает заложенность в ухе примерно так же, как и при полёте на самолёте. После этого могут возникнуть воспаления в среднем ухе и накопиться жидкость", — пояснил он.

По его словам, в этом случае слух восстановится через неделю после выздоровления. Гораздо хуже, если пострадало внутреннее, а не среднее ухо. Дело в том, что грипп и аденовирусы сказываются на кровоснабжении. Если артерии в ушах начинаю плохо пропускать кровь, то может возникнуть сенсоневральная тугоухость. Туфатулин предупредил, что этот недуг следует лечить очень быстро, иначе слух не восстановится.

Врач подчеркнул, что при ощущении ваты в ушах, заложенности, шуме, нужно сразу идти к доктору, который поставит диагноз: это отит или тугоухость. В противном случае можно заполучить проблемы со слухом навсегда.

Названа ошибка при чихании, которая взрывает микрососуды головы
Названа ошибка при чихании, которая взрывает микрососуды головы

Ранее сообщалось, что использование для чистки ушей ватных палочек может привести к травме наружного слухового прохода, что откроет ворота для микробов и может привести к развитию отита. Иногда случается повреждение и самой барабанной перепонки, что очень болезненно и к тому же гораздо опаснее.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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