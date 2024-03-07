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7 марта, 12:37

Названа ошибка при чихании, которая взрывает микрососуды головы

Врач Дымчикова: Микрососуды головы лопаются при чихании с закрытым носом

Чихание возникает из-за попадания раздражителей в полость носа и является защитным действием организма. Если чихнуть, закрывая нос рукой, можно причинить серьёзный вред своему здоровью. Об этом рассказала врач-оториноларинголог "СМ-Клиники" Эржэна Дымчикова в интервью с "Газетой.ru".

По словам врача, раздражать таким образом носовую полость могут: вирусы и бактерии; резкий запах и табачный дым; пыльца; шерсть животных; пыль, песок и другие мелкие частицы. В более редких случаях чихание появляется в качестве реакции на яркий свет или чистку ушей.

"Чихание помогает организму выводить раздражители из носа. Это осуществляется тем, что происходит короткий глубокий вдох и резкий выдох через нос под большим давлением. Если простым языком, то происходит выталкивание содержимого носа наружу мощным напором воздуха", — объясняет Дымчикова.

Таким образом, если при чихании закрывать нос рукой, то раздражители (вирусы, пыль, аллергены и др.) из-за силы напора могут попасть в среднее ухо и вызвать отит. Помимо того, из-за сильного давления могут лопаться микрососуды головы. Врач рекомендует использовать при чихании салфетки или платки, а если таковых не имеется, то чихнуть можно в сгиб локтя.

"Если получилось так, что вы чихнули в руку, то нужно помыть руки во избежание распространения вирусных, бактериальных частиц", — заключила специалист.

Врач раскрыла, на каком расстоянии следует держаться от чихающего человека, чтобы не заболеть
Врач раскрыла, на каком расстоянии следует держаться от чихающего человека, чтобы не заболеть

Ранее врач рассказал о том, как нужно правильно чихать, чтобы не нанести вред организму. Он добавил, что нет ничего страшного, если вы решите подавить желание чихнуть в месте, где нельзя шуметь.

Обложка ©

Unsplash / Towfiqu barbhuiya

Владимир Озеров
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