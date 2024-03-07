Названа ошибка при чихании, которая взрывает микрососуды головы

Чихание возникает из-за попадания раздражителей в полость носа и является защитным действием организма. Если чихнуть, закрывая нос рукой, можно причинить серьёзный вред своему здоровью. Об этом рассказала врач-оториноларинголог "СМ-Клиники" Эржэна Дымчикова в интервью с "Газетой.ru".

По словам врача, раздражать таким образом носовую полость могут: вирусы и бактерии; резкий запах и табачный дым; пыльца; шерсть животных; пыль, песок и другие мелкие частицы. В более редких случаях чихание появляется в качестве реакции на яркий свет или чистку ушей.

"Чихание помогает организму выводить раздражители из носа. Это осуществляется тем, что происходит короткий глубокий вдох и резкий выдох через нос под большим давлением. Если простым языком, то происходит выталкивание содержимого носа наружу мощным напором воздуха", — объясняет Дымчикова.

Таким образом, если при чихании закрывать нос рукой, то раздражители (вирусы, пыль, аллергены и др.) из-за силы напора могут попасть в среднее ухо и вызвать отит. Помимо того, из-за сильного давления могут лопаться микрососуды головы. Врач рекомендует использовать при чихании салфетки или платки, а если таковых не имеется, то чихнуть можно в сгиб локтя.

"Если получилось так, что вы чихнули в руку, то нужно помыть руки во избежание распространения вирусных, бактериальных частиц", — заключила специалист.