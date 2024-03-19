Грозит отитом: Россиян предупредили об опасности чистки ушей ватными палочками

Использование для чистки ушей ватных палочек может привести к травме наружного слухового прохода, что откроет ворота для микробов и может привести к развитию отита. Иногда случается повреждение и самой барабанной перепонки, что очень болезненно и к тому же гораздо опаснее.

"Хотя даже разрывы барабанной перепонки нередко могут зажить самостоятельно, это очень высокий шанс получить хронический отит, который либо будет мучить человека годами, либо потребует микрохирургической операции для его излечения", — рассказал "Газете.ru" врач-отоларинголог "СМ-Клиники" Антон Ризаев.

Кроме того, если серы скопилось много, ватная палочка может протолкнуть её вглубь, что вызовет сильную заложенность уха. По словам специалиста, люди, у которых часто образуются серные пробки, знают, что использование ватных палочек только усугубляет ситуацию.

Отоларинголог объяснил, что глубокие отделы наружного слухового прохода обычно очищаются самостоятельно, а вся сера скапливается снаружи. Она легко убирается намыленным мизинцем, надо только не забыть после этого, наклоняя голову влево и вправо, аккуратно высушить уши полотенцем.