Патогенов множество: Врач объяснил, почему возникают хронические отиты

Отит может быть наружным, средним или внутренним — в зависимости от локализации. В каждом случае требуются свои подходы к лечению, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" врач-оториноларинголог городской Покровской больницы Александр Калашников. Самой распространённой версией заболевания является хронический средний отит.

"У него возможна как перфоративная стадия, так и без перфорации. Для перфорации характерно периодическое или постоянное отделяемое из уха. Оно может быть как гнойным, так и мокрым", — объяснил специалист, добавив, что перфорация, то есть нарушение целостности барабанной перепонки, может потребовать оперативного лечения.

По словам Калашникова, патогенов, вызывающих хронический отит, великое множество. Чаще это не монобактерии, а сочетание бактериальных агентов и грибов — вот почему определить причину и подобрать эффективное лечение бывает непросто. Однако в большинстве случаев хватает адекватной медикаментозной терапии или минимального вмешательства оперативного характера, например парацентеза.

Греть ухо не рекомендуется, таким образом можно усилить патогенный процесс. Если отит наружный, врачи часто прописывают капли для ушей с антибиотиками и стероидами. При среднем отите специалисты прибегают к системной антибиотикотерапии, особенно если есть бактериальная инфекция.