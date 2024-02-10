Лор назвала неожиданные причины носовых кровотечений

Носовое кровотечение может возникнуть не только вследствие каких-нибудь травм этой области лица, но и из-за нехватки витаминов или заболеваний печени. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-оториноларинголог Асият Зиркуева.

Медик рассказала, что наибольшее скопление кровеносных сосудов находится в зоне Киссельбаха. По её словам, 90% носовых кровотечений связаны с этой зоной.

"К называемым местным причинам также относятся ушибы и травмы носа, в том числе при неправильном отсмаркивании; неправильное применение спреев для носа; риниты; послеоперационные кровотечения; образования полости носа и пазух; искривление перегородки; инородное тело в полости носа; воздействие химических раздражителей", — рассказала врач.

Помимо того, к местным причинам можно отнести холодный и сухой воздух, из-за которого стенки сосудов становятся более ломкими. Кроме местных есть ещё и системные причины. К ним относятся не самые очевидные нарушения работы организма, которые также могут вызвать носовое кровотечение. Среди них заболевания сердечно-сосудистой системы, приводящие к увеличению давления; заболевания крови, влияющие на её свёртываемость; беременность; телеангиэктазия и заболевания печени.