Все болезни от нервов: Россиянам объяснили, действительно ли они могут заболеть из-за стресса

Многие люди верят в возникновение различных болезней на нервной почве, а некоторые считают, что никак иначе они и не появляются. Психолог Дарья Якуба перечислила случаи, когда болезни действительно могут появиться от эмоций, её слова приводит kp.ru.

"В настоящее время с точки зрения доказательной медицины влияние на организм стрессовых факторов не подвергается сомнению", — объяснила специалист.

В связи с этим врачи используют комплексный метод лечения, добавила Якуба, обращая внимание на два фактора: сохранены ли структура и функция органов и систем и есть ли влияние эмоционального и психического состояния человека.

Если в результате обследования организм пациента оказывается в норме, но человек не менее полугода отмечает субъективные неудобства, например головную боль, боль в животе, головокружение, слабость, нарушение сна, тогда можно заподозрить соматоформное расстройство. Его можно иметь и при физическом заболевании, отметила эксперт. Далее к работе подключают психотерапевта или психолога. Эти специалисты помогут справиться с жизненной ситуацией и научат переживать трудные периоды, которые влияют на здоровье тела человека. Для этого они применяют как медикаментозную, так и разговорную терапию, пояснила врач.

Якуба перечислила болезни, которые оказывают сильное влияние на психоэмоциональное состояние. Это сердечно-сосудистые (инфаркт, гипертония), желудочно-кишечные (язвенная болезнь, воспалительные процессы кишечника), кожные заболевания (дерматит, псориаз), ревматологические и другие.