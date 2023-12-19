Не только лень: Эксперт объяснила, что говорит о хозяине так и не убранная за год квартира

Нежелание убираться в квартире тесно связано с психологическим состоянием: из-за систематического стресса человек остаётся без сил и не способен на трудовые подвиги, а апатия, депрессия и тревожное расстройство внушают равнодушие к грязи и лишают мотивации встать с кровати и навести порядок.

Человек, страдающий навязчивым накопительством — синдромом Плюшкина, или хоардингом, — не способен вынести ненужные вещи на помойку. Суперперфекционист также может превратить квартиру в свинарник: если не получается навести идеальный порядок, он впадает в другую крайность.

"В первую очередь во всём хочется обвинить лень. И, хотя в этом есть доля справедливости, корни проблемы лежат гораздо глубже. Просто ленивый, но эмоционально стабильный человек вряд ли станет проживать в квартире, переполненной дурным запахом", — объяснила порталу "Страсти" эксперт по чистоте и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон, добавив, что важно вовремя обратиться за психологической помощью.