"Всё от нервов": Россиянам озвучили шесть опасных психосоматических болезней

Практически каждый россиянин хоть раз слышал фразу о том, что "все болезни возникают от нервов". Как рассказала порталу "Страсти" международный клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Ольга Аристова, действительно есть ряд заболеваний, которые развиваются на психосоматической почве.

Например, сахарный диабет с точки зрения психосоматики транслирует состояние у человека его "горькой доли" и желания подсластить свою жизнь.

"Каждый случай индивидуален и по каждому человеку нужно собирать анамнез. Но если говорить в общем, то чаще всего нужно научиться перестать сопротивляться. То есть убирать гиперопеку, жесточайший контроль всего и вся, идеализацию собственной независимости, злопамятность и манию величия", — рассказала Аристова.

Аллергия может возникать при ощущении у человека опасности чего-то или кого-то, представляемой для тела. Оно посылает сигнал о непринятии каких-то жизненных ситуаций. Поэтому, чтобы излечиться, нужно принять событие, которое сильно триггерит.

Кроме того, астма может возникать, если человек чего-то боится, не принимает, отрицает или вытесняет. Кашель — это задавленный крик отчаяния, пояснила доктор.

Проблемы с ЖКТ могут свидетельствовать о самых разных причинах. Например, указывать на то, что есть ситуации и эмоции, которые человек не способен переварить. Гастриты, изжога, язва желудка и 12-перстной кишки говорят о задавленном недовольстве жизнью, самобичевании, скрытом комплексе неполноценности.

Что касается зависимостей, то они указывают на нехватку любви близких. От этого страдают дети слишком требовательных родителей. Эти люди не верят, что достойны любви, уважения, богатства, и часто имеют жёсткого внутреннего критика, от которого пытаются скрыться с помощью этих самых зависимостей.

Ожирение, особенно у женщин, — это сигнал о том, что человек нуждается в защите, внимании, любви и заботе, пояснила эксперт. По словам Аристовой, лишний вес — это своего рода броня, помогающая меньше раниться о других людей, выдерживать непомерную нагрузку. Лишний вес встречается у жертв насилия, а также у тех, кто из-за пережитых ранее травм пытается избегать внимания противоположного пола, резюмировала врач.