Человечество теряет слух: Сурдолог назвала опаснейшие факторы, которые приводят к тугоухости

Всемирная организация здравоохранения озабочена проблемой появления у человечества тугоухости. Согласно прогнозам экспертов, уже к 2050 году это станет обыденностью для четверти населения Земли. О том, что представляет опасность для органов слуха и как их сберечь, рассказала врач – оториноларинголог-сурдолог лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Виктория Руденко в беседе с kp.ru.

В большинстве случаев тугоухость провоцирует прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, ведь многие пренебрегают советами врачей. Приемлемым для человека является уровень шума до 70 децибел (как громкая беседа на улице на расстоянии одного метра от вас), однако мало кто его придерживается. А если к этому добавляется ещё и шумная окружающая среда, например метро или трасса, то это наносит органам слуха урон в двойном размере.

При этом функция шумоподавления в гарнитуре хоть и сглаживает наносимый вред, но долгое прослушивание будет небезопасно даже при наличии такого оборудования. Ещё большую опасность представляют попадающие в организм инфекции. В первую очередь речь идёт о вирусах, включая простуду, грипп, и в особенности коронавирус. По словам доктора, поток пациентов с нарушениями слуха резко возрастает при появлении новых волн заболеваемости ковидом. Также из-за этой инфекции возникают воспаления, повреждающие стенки сосудов в ушах, что провоцирует появление микротромбозов.

Кстати, частое использование антибиотиков при лечении таких инфекций лишь усугубляет ситуацию. Это происходит, поскольку некоторые лекарственные препараты дают побочный эффект — токсическое повреждение слухового нерва. Чтобы сохранить слух, не стоит заниматься самолечением и злоупотреблять обезболивающими препаратами. Лучше обратиться к специалисту, чтобы выявить и ликвидировать причины проблем. Если вы стали хуже слышать после препаратов, назначенных доктором, следует немедленно записаться на приём к лору. Чем раньше он вас осмотрит, тем выше будут ваши шансы на восстановление слуха, отметила Руденко.