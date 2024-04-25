Боль от уха до пупка может быть смертельно опасна Врач Концедайло: Боль от уха до пупка означает проблемы с сердцем 25 апреля, 11:28 Боль от уха до пупка означает проблемы с сердцем. Фото © Freepik / msgrowth

Главный признак нарушения работы сердца — боль за грудиной, которая отдаёт в любую точку от мочки уха до пупка. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло.

"Необходимо обращаться к врачу-кардиологу при возникновении таких симптомов, как разлитая боль жгучего, давящего характера за грудиной, в межлопаточной области, а также если загрудинная боль отдаёт в нижнюю челюсть, шею, руки — в любую зону от мочки уха до пупка — при физической нагрузке, психоэмоциональном напряжении. Также на проблемы с сердцем указывает одышка, дискомфорт, чувство распирания в груди", — рассказала Концедайло.

Такая боль может свидетельствовать об инфаркте миокарда. В этом случае шансы на восстановление зависят от площади и глубины поражения, а также от того, насколько своевременно была оказана помощь.

А ранее Life.ru рассказывал о других признаках болезней сердца. Среди них — онемение ног и рук после сна, которое на регулярной основе не присуще здоровым людям.

Авторы Мирон Сидоров