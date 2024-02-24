Названы симптомы коварной патологии, которая приводит к раку и губит сердце

Жировая болезнь печени возникает, когда более пяти процентов массы органа покрывается жировой тканью. Это одна из самых коварных патологий, связанных с жизненным прогнозом, поскольку заметить его можно только тогда, когда большинство процессов метаболизма в организме уже нарушены. Об этом рассказала врач-гепатолог, гастроэнтеролог Наталья Трофимовская в беседе с "Вечерней Москвой".

Жировую болезнь печени она разделила на два типа. Первый — стеатоз — выражается в увеличении и изменении структуры печени на показателях анализов, УЗИ, КТ или МРТ при нормальных лабораторных метриках (АЛТ и АСТ). Стеатоз может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и онкологическим заболеваниям различных локализаций, в том числе к колоректальному раку.

Второй тип — стеатогепатит — ведёт к прогрессирующему фиброзу и циррозу печени, значительно увеличивает шанс возникновения гепатоцеллюлярного рака. Его можно распознать по повышению АЛТ и АСТ. Среди множества причин, по которым возникает цирроз печени, стеатогепатит занимает третью строчку после вирусных инфекций (гепатитов В и С) и алкоголя, считает гепатолог. По словам Трофимовской, абсолютно любое количество алкоголя может стать причиной изменений печени. Для женщин тревожная цифра начинается с 140 граммов, для мужчин — 210 граммов.

Основными симптомами развития жировой болезни врач назвала избыток массы тела, повышение уровня глюкозы, изменения в показателях липидного спектра, повышение артериального давления. Она предостерегает от применения каких-либо препаратов без назначения медиков. Посетить гепатолога необходимо, если показатели АЛТ и АСТ повышены, а в семье имелись случаи цирроза и смерти от болезни печени. Трофимовская рекомендует сбрасывать вес с помощью физических упражнений и сбалансированного рациона питания.